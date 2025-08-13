На «гражданку» становись

Обучение участников специальной военной операции (СВО) в рамках региональных программ—аналогов президентского кадрового проекта «Время героев», по подсчетам “Ъ”, началось как минимум в 41 субъекте РФ. К концу августа «за партами» окажутся ветераны более чем в половине регионов, а остальные начнут учиться одновременно со школьниками и студентами — в сентябре. “Ъ” узнал у отобранных на учебу участников СВО, зачем они присоединились к этим проектам и что думают о будущей карьере.

На прошлой неделе обучение на региональных программах, призванных интегрировать участников СВО в систему власти, началось в Нижегородской, Калужской и Орловской областях. К концу августа учебный процесс будет запущен в Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Саратовской, Тюменской областях, а также в Северной Осетии и Адыгее. Еще 39 проектов впервые откроют двери или запустят новые потоки уже осенью. Всего через местные кадровые программы, по подсчетам “Ъ”, в этом году должны пройти чуть более 4,4 тыс. ветеранов.

Первыми к учебе приступят около 3,3 тыс. бойцов, уволенных с военной службы по состоянию здоровья или по решению командования. Позже осваивать курс начнут еще чуть более 1,1 тыс. военных, которые уже отобраны, но пока остаются на передовой,— такая опция предусмотрена как минимум в 41 регионе. Например, в Нижегородской области на 60 «дембелей» приходится 30 воюющих участников проекта, в Кабардино-Балкарии это соотношение составляет 31 на 23, в Севастополе — 34 на 31, в Тамбовской области — 28 и 36.

Некоторые из финалистов объяснили “Ъ”, зачем решили поучаствовать в «домашних» кадровых программах. Так, участник «Героев Приморья» Тимофей Архипов сказал, что просто «не любит сидеть на месте». Сердечно-сосудистый хирург майор медслужбы Ислам Раджабов решил присоединиться к программе «Доблесть гор» (Дагестан), чтобы применить на «гражданке» боевой опыт, ведь на передовой приходилось спасать людей «под звуки сирен, используя высокие технологии». «А мне жена сказала, что было бы здорово, если бы я попробовал себя реализовать как гражданский служащий. Мне эта идея понравилась»,— признался финалист «Героев Кубани» краснодарец Евгений Мосейко.

Курсы, которые предстоит пройти участникам, в целом схожи по содержанию, но отличаются по формату и набору дисциплин. Например, члены программы «Герои СВОего времени. Смоленск» в сентябре начнут слушать лекции по экономике, основам менеджмента и праву, а в конце учебы им даже придется защищать диплом. Участники «Героев Верхневолжья» (Тверская область), которые начали учиться в конце июня, изучат основы государственной политики, регионального и муниципального управления, а также поработают в гуманитарной, культурной и спортивной мастерских. А в Карелии бойцам помимо общих курсов предстоит ознакомиться с теорией коммуникации.

Готовящиеся к учебе участники, с которыми поговорил “Ъ”, отмечают ценность приобретенного на передовой опыта, но осознают и пробелы в своих знаниях. «Армия научила принимать решения и руководить, а законы придется учить усердно»,— делится ожиданиями дважды кавалер ордена Мужества старший лейтенант запаса Арсен Мутелимов (Астраханская область). С ним согласен старший лейтенант в отставке Владимир Коваленко (Амурская область), которому не хватает «навыков в сфере госслужбы». А Евгений Мосейко уверен, что если к наработанному на военной службе «управленческому потенциалу» добавить опыт и навыки «гражданского управленца, которых нам пока не хватает», то на выходе «мы получим уникальные компетенции».

Собеседники “Ъ” рассказали и о том, в какой роли видят себя на «гражданке». По словам куратора программы «Сталинградский призыв», участника СВО Игоря Воробьева, 70% бойцов изъявили желание работать с молодежью. В патриотическом воспитании также видят себя член проекта «Время СВОих» (Чувашия) гвардии майор Дмитрий Осипов и участник «Доблести Хингана» (ЕАО) Максим Маманазаров. Некоторых интересуют более прикладные направления: Владимир Коваленко (Амурская область) намерен работать в сельском хозяйстве, а врач—анестезиолог-реаниматолог Ольга Мальцева (служила в госпитале в Луганске) уже трудится над созданием своего проекта неотложной помощи на базе минздрава Ставропольского края. Отдельные участники попытаются сделать карьеру в политике. Например, финалист «Патриотов Бурятии» Павел Федоров связывает свое будущее с «депутатством в Народном хурале», где хотел бы попробовать себя в роли руководителя или заместителя руководителя одного из комитетов.

