ОАК выпустит в полтора раза больше самолетов в 2025 году

Объединенная авиастроительная корпорация в 2025 году выпустит почти на 50% больше самолетов, чем в прошлом году. Об этом сообщил гендиректор компании Вадим Бадеха. Речь идет в основном о военных самолетах, которые используются на СВО.

«Этот год в корпорации рекордный,— сказал глава «ОАК» на национальном промышленном конгрессе PromSpace (цитата по ТАСС).— Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода».

Вадим Бадеха заявил, что ОАК лидирует в мире по производству военных самолетов. «Мы ни в чем не уступаем в этом сегменте, во многом превосходим всех наших конкурентов в мире»,— добавил он.

ОАК производит пассажирские и военные самолеты, в том числе «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», SJ-100 и МС-21. Компания входит в «Ростех». В августе Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет ШФДМС. Наиболее близким по строению к разработанной модели является Boeing 787-9 Dreamliner.