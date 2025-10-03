Госдума планирует легализовать рассрочку на покупку новостроек

На VII Яхт-саммите недвижимости и промышленности в Анапе депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко сообщила, что механизм рассрочки от застройщиков на покупку жилья может быть закреплен на законодательном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Госдума сейчас работает над тем, чтобы легализовать полулегальный на сегодня инструмент — рассрочку на покупку жилья. Вы знаете, это фактически обход ипотеки, многие строители этим инструментом пользуются. Скорее всего, он будет узаконен, застройщики смогут официально им пользоваться»,— цитирует «РБК Краснодар« слова госпожи Костенко.

По ее словам, рассрочка позволит застройщикам официально реализовывать непроданные квартиры и уравняет их в правах с банками в части защиты залогового имущества. Среди других мер поддержки отрасли Наталья Костенко назвала возможное продление моратория на взыскание штрафов и неустоек с девелоперов, а также налоговые льготы.

Как сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, принятие закона о рассрочке прогнозируется весной 2025 года. По данным ЕРЗ.РФ, сегодня рассрочку применяют более 90% застройщиков, а в ряде регионов, включая юг России, ее доля в сделках достигает 60%.

Екатерина Голубева