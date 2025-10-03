Площадь Труда в Ярославле станет фан-зоной «Локомотива»

В Ярославле на видеоэкране, установленном на площади Труда, будут транслировать матчи ХК «Локомотив». Об этом сообщает телеканал «ЯПервый».

Первая трансляция состоится 3 октября — в этот день в 16:30 «Локомотив» сыграет с омским «Авангардом».

«Сейчас на площади заканчиваются ремонтные работы, и уже скоро у экрана развернется полноценная постоянная фан-зона "Локомотива"»,— говорится в сообщении телеканала.

Напомним, размеры конструкции составляют 15 метров в диаметре и 10 метров в высоту. На площади Труда она появилась прошедшим летом в ходе благоустройства общественной территории. В Ярославле последние фан-зоны работали весной 2025 года, когда «Локомотив» выступал в финале Кубка Гагарина.

Алла Чижова