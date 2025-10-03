Кикшеринговые компании в Нижнем Новгороде оштрафовали на 17,4 млн рублей

Муниципальные власти оштрафовали организации, занимающиеся прокатом электросамокатов, в Нижнем Новгороде на 17,36 млн руб. с начала сезона. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля городской администрации 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего на кикшеринговые компании составили 1,03 тыс. протоколов. Изъято 1562 самоката.

Как писал «Ъ-Приволжье», управление административно-технического контроля может штрафовать владельцев самокатов за их размещение на газонах. Помимо этого с 2025 года в городе утвердили места для парковок самокатов. При обнаружении самоката в неположенном месте операторы должны убрать его в течение трех часов после фиксации нарушения. Иначе самокат увозят на спецстоянку.

Галина Шамберина