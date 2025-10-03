Принц Уильям пообещал «перемены к лучшему», когда станет королем

Наследник британского престола Уильям, принц Уэльский, заявил, что хочет «создать мир, в котором его сын будет гордиться тем, что мы делаем, мир и работу, которые по-настоящему меняют жизнь людей к лучшему». Так он ответил на вопрос канадского актера Юджина Леви, взявшего у принца интервью для своей передачи «Путешественник поневоле» на Apple TV+. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Отвечая на вопросы Юджина Леви в Виндзорском замке, принц поделился своими планами на то время, когда он сам станет королем. «У меня в планах перемены — перемены к лучшему,— сказал он.— Я готов к ним и жду эти перемены, они меня не пугают. Меня как раз радует идея того, что я могу что-то изменить. Не радикальные перемены, но те, которые, как мне кажется, должны произойти». По мнению принца, «очень важно сохранить традиции». Однако даже с традициями нужно быть рассудительными и задавать себе вопрос: «Это сегодня еще актуально? Правильно ли так делать?» В целом же, отметил принц, он хоть и думает о том, что станет королем, но «это не то, что приходит мне в голову первым делом, когда я утром просыпаюсь». «Для меня важно быть настоящим, самим собой и быть подлинным — вот то, что мною движет»,— сказал он.

Алена Миклашевская