Жительницу Ленобласти заподозрили в легализации африканцев через фиктивные браки

Сотрудники полиции выявили факты легализации трех африканцев на территории России через фиктивные браки в 2019-2021 годах, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Брачные союзы» для иностранцев организовала 58-летняя жительница поселка Коммунар. Сначала она сама за денежное вознаграждение вышла «замуж» за африканца, а в дальнейшем помогла легализоваться двум его соотечественникам — мужчине и женщине.

Организатор криминальной схемы нашла для них партнеров из числа своих знакомых. По факту случившегося возбудили три уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. В ближайшее время миграционная служба займется статусом иностранцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что фиктивный брак жительницы Всеволожска с мигрантом обернулся уголовным делом.

Андрей Маркелов