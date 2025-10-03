Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие работы и экспонаты будут представлены в галерее.

«Мы не могли сесть вместе, не создав что-то новое, не вызвав мечты»,— так писала о своем муже Жане Тэнгли Ники де Сен-Фалль в книге «Немного моей истории с тобой, Жан» 1996 года. Ники де Сен-Фалль и Жан Тэнгли «воссоединятся» в рамках масштабного объединения выставочного зала Hauser & Wirth Somerset в сотрудничестве с благотворительным фондом Niki Charitable Art Foundation. Первая в Великобритании выставка, посвященная обоим художникам, иллюстрирует их провидческое творчество и прочное сотрудничество на протяжении трех десятилетий.

Проект проходит в рамках празднования 100-летия со дня рождения Тэнгли. В честь этого события его новаторское и игривое творчество будет отмечено на международном уровне рядом экспозиций и мероприятий. Две знаковые фигуры современного искусства — де Сен-Фалль и Тэнгли — бросили вызов традиционным художественным традициям и были полны бунтарства как в жизни, так и в творчестве. На выставке представлены ранее не публиковавшиеся работы француженки на бумаге и в декоре, а также ее картины, посвященные стрельбе, и монументальные скульптуры под открытым небом. Культовые кинетические машины Тэнгли охватывают период с 1950 годов до последних лет его жизни. Также будут представлены многогранные совместные работы художников, созданные дуэтом в течение 1980-х годов.

Ники де Сен-Фалль и Жан Тэнгли познакомились и начали работать вместе в Париже в конце 1950-х, поженились в 1971-м. Между ними зародились необыкновенно личные творческие отношения, которым они не изменяли и в рамках многочисленных проектов вплоть до самой смерти Тэнгли в 1991 году. Тогда Сен-Фалль взяла на себя управление его работами. Наследие и творчество художников продолжают поддерживать благотворительный фонд Niki Charitable Art и Музей Тэнгли в Базеле. Основу коллекции этого музея составили 52 его скульптуры, подаренные им своей супруге, а также многочисленные письма, графические материалы и архивы.

Дмитрий Буткевич