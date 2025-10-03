Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на откуп Евросоюзу

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик попросил президента России Владимира Путина не оставлять регион «на откуп» европейским странам. Об этом он заявил на встрече с господином Путиным на международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил,— отметил Милорад Додик в интервью RT. --когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить».

Также во время встречи в Сочи Милорад Додик и Владимир Путин обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине. Президент России назвал ситуацию в регионе «сложной». Кроме того, он поздравил господина Додика с прошедшим Днем сербского единства. Тот, в свою очередь, описал двусторонние отношения с РФ как «хорошие, стабильные и стратегические».

В конце февраля суд в Сараево назначил Милораду Додику год тюрьмы и запретил заниматься политической деятельностью. Приговор связан с тем, что господин Додик проигнорировал решения Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.