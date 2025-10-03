Один человек погиб при жесткой посадке самолета Ан-2 на юге Красноярского края

Легкомоторный самолет Ан-2 авиакомпании «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту находились два человека. Один из них погиб.

По данным регионального МЧС, крушение произошло около 17:04 по местному времени (13:04 мск) в 40 км от населенного пункта Танызебей. На месте ЧП работают девять человек, от МЧС — пять специалистов и одна единица техники. Туда также направлены дополнительные силы спасательной службы и медики.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются. Абаканская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения закона о безопасности полетов.