Средняя цена на говядину в мире достигла рекорда

Средняя цена на говядину в мире достигла в сентябре $6,9 за килограмм. Это рекордный показатель с 1960 года, следует из данных Всемирного банка, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Цены на говядину в сентябре выросли на 0,6% месяц к месяцу и на 10% год к году. Стоимость увеличивается четвертый месяц подряд. Эксперты связывают динамику с ростом спроса со стороны потребителей из США и Китая. Кроме того, засуха приводит к сокращению площади пастбищ и, следовательно, росту стоимости кормов для скота. В частности, в США в этом году поголовье коров упало до минимума с 1951 года.

По данным Strategy Partners, с которыми ознакомился «Ъ», в России розничные цены на говядину и баранину во втором полугодии могут вырасти на 12–15% в годовом выражении. Это связано с ростом издержек на производство: в первом квартале себестоимость баранины выросла на 38,3% год к году, говядины — на 7,2%.

