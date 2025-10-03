Ярославский суд рассмотрит дело о вандализме в подземном переходе

В Ярославле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, которого обвиняют в нанесении граффити на стену в подземном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Инцидент произошел днем 25 августа на улице Свободы. Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, обвиняемого во время нанесения граффити остановили уличные музыканты. Граффити в виде надписи не имело «определенного смысла», уточнили в прокуратуре. Дело было возбуждено по статье «Вандализм», сумма ущерба составила 12 тыс. руб.

«Санкция части 1 статьи 214 УК РФ предусматривает наказание от штрафа до 40 тыс. руб. до ареста на срок до трех месяцев»,— добавили в прокуратуре.

Алла Чижова