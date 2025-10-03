В Пекине заработал Информационный деловой центр Санкт-Петербурга

Информационный деловой центр Санкт-Петербурга начал работу в Пекине. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Пекине Фото: Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в Пекине

Соглашение о создании информационных деловых центров Северной столицы в Пекине и Шанхае подписали в Смольном 12 сентября. Оператором учреждений выступил Союз участников отраслей внешнеэкономической деятельности.

В список центров Санкт-Петербурга в КНР входит продвижение промышленного потенциала города на Неве, привлечение инвестиций и укрепление деловых контактов между бизнесменами из Петербурга и Китая, отмечали в Смольном после подписания соглашения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что семь автохолдингов Петербурга заключили более 10 контрактов с брендами из Китая.

Артемий Чулков