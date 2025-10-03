Домодедово требует взыскать 815 млн руб. с занимающейся недвижимостью компании

В Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Домодедово фьюэл сервисез», которое входит в управление аэропортом Домодедово, на 815 млн руб. к ООО «Мера-инвест». Заявление подано 2 октября. Суть требований не уточняется.

«Мера-инвест» занимается управлением недвижимости. Ее офис зарегистрирован на территории Домодедово. Компания подконтрольна кипрской Captum Limited, которую возглавляет Вадим Вожов. С июня 2023 по декабрь 2024 года господин Вожов возглавлял компанию ЭМКЛ, которая участвует в управлении аэропортом Домодедово.

В июне 2025-го Домодедово обратили в доход государства. Поводом стало иностранное гражданство бенефициаров ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. По версии Генпрокуратуры, они распоряжались активами стратегического предприятия и выводили прибыль за границу. Новый глава аэропорта Андрей Иванов сообщал, что общий долг Домодедово составляет 70 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурорский прилет».