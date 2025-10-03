Курултаю Башкирии рекомендовали не вносить в Госдуму законопроект о наркотиках

Совет законодателей России рекомендовал Курултаю Башкирии не вносить в Госдуму законодательную инициативу о снижении возраста уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков с 16 до 14 лет.

Как сообщал «Ъ-Уфа» в июле этого года, башкирские парламентарии предложили изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ, предусматривающие снижение возраста ответственности за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ).

В проекте заключения комиссии Совета законодателей говорится, что его члены согласны с актуальностью и важностью мер противодействия незаконному обороту наркотиков. В то же время в документе отмечается, что ст. 228 УК РФ предусматривает ответственность не только за перечисленные выше деяния, но и за незаконный оборот психотропных веществ и растений с наркотическими веществами. А значит, полагают в совете, выделение лишь части статьи грозит путаницей в правоприменительной практике.

Кроме того, в комиссии отметили, что пояснительная записка к инициативе не приводит статистику правонарушений по всем регионам России.

Майя Иванова