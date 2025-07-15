В Башкирии предложили снизить возраст ответственности за наркопреступления до 14 лет

Курултай Башкирии внес в совет законодателей законопроект о снижении возраста уголовной ответственности по делам о незаконном обороте наркотиков с 16 до 14 лет. Изменения предлагают внести в ст. 20 УК РФ — «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»: ч. 2 этой статьи предлагают дополнить словами: «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ).

Законопроект разработан по предложению правоохранительных органов, отмечается в пояснительной записке.

По данным МВД Башкирии, в 2022 году в республике двое несовершеннолетних старше 14, но моложе 16 лет совершили два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств совершили. В 2023 году соответственно шесть несовершеннолетних совершили пять таких преступлений, в 2024 году — пять преступлений совершили пять человек, а за январь — апрель этого года уже двое несовершеннолетних совершили такие преступления. Общее число подобных преступлений в 2024 году, увеличилось на 556,5% (с 23 до 151). Из 42 задержанных наркокурьеров 12 являются школьниками, 17 — учащимися колледжей, один студент вуза и 12 подростков, не занятых трудом и учебой.

Майя Иванова