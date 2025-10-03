Рябков обсудил с послом Ирана перспективы ядерной программы Тегерана

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Ирана Казем Джалали обсудили на встрече перспективы урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщили в министерстве.

Дипломаты подняли на переговорах тему «неправомерных действий западных стран и секретариата ООН» (цитата по ТАСС). Они, согласно сообщению российского МИД, добиваются восстановления санкционных резолюций Совбеза ООН против Исламской Республики.

ООН возобновила санкции в отношении Ирана 28 сентября, несмотря на предложения России и Китая о предоставлении стране отсрочки. Рестрикции включают заморозку зарубежных активов Ирана, запрет на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.