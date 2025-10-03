В Кировграде ищут подростков, которые подожгли венки у мемориала Славы

В Кировграде (Свердловская область) несовершеннолетние подожгли венки, расположенные у мемориального комплекса в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, и сняли свои действия на видео. СКР начал проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 2 октября и был зафиксирован уличными камерами. На видео видно, как двое школьников переносят пламя от вечного огня и поджигают венки.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия и изымают видеозаписи для анализа. Ведется работа по установлению личностей и опросу очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полина Бабинцева