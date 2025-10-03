Обвиняемого в убийстве супруги и детей жителя Ульяновска взяли под стражу

В пятницу Заволжский районный суд Ульяновска рассмотрел ходатайство следователя СУ СКР по Ульяновской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ильмиру Максимову, обвиняемому в убийстве супруги и малолетних детей в квартире на бульваре Киевском Заволжского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что следователь представил суду доказательства причастности обвиняемого к преступлению и «основания для избрания наиболее суровой меры пресечения». Суд согласился с ходатайством следствия и определил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 1 октября в одной из квартир дома №22 на Киевском бульваре Заволжского района Ульяновска 27-летний мужчина убил свою супругу и малолетних дочерей четырех и пяти лет. Все трое скончались на месте преступления от ножевых ранений.

Тела 27-летней матери и двоих ее дочерей в среду после обеда обнаружила в квартире свекровь убитой женщины, пришедшая навестить внучек. Дверь ей открыл ее сын, руки которого были в крови. На обоих его предплечьях были раны. Оперативно выехавшей следственной группой при поддержке полиции подозреваемый был сразу же доставлен в больницу, а после оказания медпомощи препровожден в следственный отдел по Заволжскому району регионального СУ СКР, где было официально оформлено задержание и продолжены следственные действия. В четверг обвиняемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). Первоначально обвиняемый заявлял, что на квартиру было совершено разбойное нападение, но следствие доказало, что никаких посторонних лиц в квартире не было, а обвиняемый лишь пытался инсценировать нападение и крыть часть улик. Обвиняемый на допросах признался, что это он убил жену и детей. Свои действия объяснил тем, что «не хотел, чтобы долги перешли на семью» после его смерти. Он также сказал, что «пытался покончить жизнь самоубийством, но не получилось».

По информации источника «Ъ-Волга», близкого к следствию, мужчина страдает игровой зависимостью, все деньги семьи он проигрывал в онлайн-казино, из-за чего у него постоянно возникали конфликты с супругой, общая сумма его долгов вместе с кредитами составила более полумиллиона рублей.

Андрей Васильев, Ульяновск