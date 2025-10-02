Азартные игры привели к тройному убийству

В Ульяновске игроман убил жену и двух своих малолетних дочерей. Расправу с семьей он объяснил тем, что не хотел оставлять семье бремя своих долгов. Всего из-за игромании мужчина задолжал, по данным следствия, более полумиллиона рублей. Ему предъявлено обвинение в тройном убийстве. Сначала он пытался заявлять, что на семью было совершено разбойное нападение, но в ходе допросов и следственных действий признался в убийствах. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима. Психиатры называют игроманию психическим расстройством, которое может привести к неконтролируемой агрессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В четверг следственное управление СКР по Ульяновской области сообщило, что задержанному накануне жителю Заволжского района Ульяновска предъявлено обвинение в убийстве его супруги и двоих дочерей четырех и пяти лет (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

Тела 27-летней матери и двоих ее дочерей в среду после обеда обнаружила в квартире дома №22 на Бульваре Киевском Заволжского района Ульяновска свекровь убитой женщины, пришедшая навестить внучек. Как позднее она пояснила следователям, утром 1 октября она была обеспокоена тем, что ни сын, ни невестка на телефонные звонки не отвечали, звонила в детсад, но там сказали, что ее внучек в этот день никто не приводил. Тогда она и решила навестить семью сына непосредственно дома. Дверь ей открыл сын, руки которого были в крови. На обоих его предплечьях были раны. Матери он объяснил, что на квартиру якобы было совершено разбойное нападение, и он защищался. После этого он потерял создание. Мать вызвала полицию. Оперативно выехавшей следственной группой с бригадой скорой помощи при поддержке полиции подозреваемый был доставлен в больницу, а после оказания медпомощи препровожден в следственный отдел по Заволжскому району регионального СУ СКР, где было официально оформлено задержание, а утром 2 октября ему было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних детей.

В среду СУ СКР опубликовало видео с места преступления. На видео видно, что по квартире разбросаны вещи, ванна наполнена водой с кровью, следователи-криминалисты с помощью специального оборудования рассматривают следы крови по всей квартире и снимают отпечатки пальцев.

Как сообщает СУ СКР, изначально обвиняемый заявил, что непричастен к убийству, и указал, что преступление совершено «иными лицами из корыстной заинтересованности в ходе разбойного нападения на квартиру», однако следственные действия показали, что он «самостоятельно причинил себе телесные повреждения, а также инсценировал обстоятельства убийства, сокрыв следы преступления и уничтожив часть улик». «Тщательно проведенным осмотром места происшествия и допросами свидетелей по делу было доказано отсутствие посторонних лиц в момент убийства. При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве трех человек, указав последовательность своих действий и мотивы, раскаялся в содеянном»,— поясняют в следственном органе.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил «Ъ», что обвиняемый — 27-летний Ильмир Максимов. Он работал в одной из компаний, производящих пластиковые окна. По словам собеседника, обвиняемый страдал лудоманией (психическим расстройством в виде игровой зависимости) и проигрывал все деньги, делая ставки на спортивном тотализаторе и в онлайн-казино, из-за чего у него постоянно возникали конфликты с супругой. И хотя, по данным следствия, обвиняемый «неплохо зарабатывал в компании по производству окон», он постоянно влезал в долги и кредиты. Всего долгов набралось более полумиллиона рублей. Убийства он совершил в ночь с 30 сентября на 1 октября, когда жена и дети спали. По предварительным данным, он в это время не был пьян. По словам источника, на допросах после предъявления доказательств об инсценировке разбойного нападения Ильмир Максимов признался в тройном убийстве и объяснил следователям мотив убийства тем, что «не хотел, чтобы долги перешли на семью» после его смерти. Он также сказал, что «пытался покончить жизнь самоубийством, но не получилось». Собеседник «Ъ» также отметил, что опрошенные соседи говорили следователям, что семья была спокойной, «никаких скандалов или пьяных дебошей не было».

В СУ СКР отмечают, что в ходе расследования будет проведена также и психиатрическая экспертиза. Предполагается, что в пятницу суд определит меру пресечения обвиняемому. Следствие настаивает на заключении под стражу.

Завкафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии УлГУ, кандидат медицинских наук Ильдар Сабитов отмечает, что игромания может приводить к серьезным психическим расстройствам, среди которых также отмечается немотивированная агрессия по отношению к другим, даже близким людям. В сложных случаях, по его словам, лудомания также может приводить к чувству безысходности, глубокой депрессии и суицидальным мыслям, и только очень серьезная и тщательная психиатрическая экспертиза поможет следствию определить, был человек в момент трагедии вменяем, или случившееся — следствие глубокого психического расстройства. Господин Сабитов отметил, что лудомания — одно из тяжелейших расстройств психики, «и если алкоголизм дает клиническую ремиссию в 40% случаев, героиновая зависимость дает ремиссию в 15-18% случаев, то у патологического гэмблинга (от английского gambling — азартная игра. — “Ъ”) ремиссия составляет 4-8%, она очень тяжело лечится». Ученый отмечает, что «если раньше были только так называемые “однорукие бандиты”», то теперь, с развитием интернета, азартные игры стали более доступными, что расширило количество зависимых людей. По мнению психиатра, произошедшая трагедия — это сигнал обществу о том, что с распространением подобной зависимости необходимо бороться, искать методы профилактики, и это не менее важно, чем борьба с алкоголизмом и наркоманией.

Сергей Титов, Ульяновск