В Челябинске суд арестовал второго фигуранта дела о махинациях в МУП «ПОВВ»

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору ООО «Проекты и решения» (Краснодар) Михаилу Волкову, обвиняемому в мошенническом хищении бюджетных средств вместе с бывшим руководителем муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Александром Шишковым (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант будет находится в следственном изоляторе минимум до 30 ноября, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе суда.

1 октября районный суд арестовал на два месяца задержанного УФСБ России по Челябинской области Александра Шикшкова

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, по версии следствия, в 2024-2025 годах исполняющий обязанности генерального директора МУП «ПОВВ» и директор ООО «Проекты и решения» только по одному из выявленных эпизодов похитили более 41 млн руб. при исполнении муниципального контракта на устранение аварии на разгрузочном коллекторе сетей в Челябинске. По данным УФСБ России по Челябинской области, они действовали вместе с еще несколькими представителями бизнеса.