CBS: ФБР сократило 800 сотрудников с начала шатдауна

Федеральное бюро расследований США сократило 800 сотрудников с начала шатдауна. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Примерно треть всех уволенных сотрудников ФБР — специальные агенты, следует из публикации. Деятельность многих из них связана с расследованием в отношении президента США Дональда Трампа. Его инициировал в 2017 году тогдашний глава ведомства Джеймс Коми.

1 октября в США наступил шатдаун. Работу правительства страны была приостановлена, в частности, из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу расходов на здравоохранение. На время шатдауна большинство госслужащих отправятся в неоплачиваемые отпуска. Сотрудники, работа которых считается критически важной, будут работать без зарплаты.