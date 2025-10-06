Как стать святым Римско-католической церкви

Канонизация святых в Римско-католической церкви проходит в три этапа.

Первый этап обычно начинает священник епархии или епископ не ранее, чем через пять лет после смерти кандидата. Проводится сбор информации, в том числе полученной от людей, лично знавших кандидата. Свидетели должны подтвердить или факт мученической смерти, или подтвердить его добродетельность.



Собранная информация передается в Дикастерию по канонизации святых (ранее называлась Конгрегацией по канонизации святых), которая рассматривает представленные доказательства. Для продолжения процесса Дикастерия должна подтвердить обладание кандидатом героических добродетелей или принятие мученической смерти и объявить кандидата Слугой Божием.

Второй этап предполагает беатификацию кандидата, то есть причисление его к лику блаженных. Для беатификации необходимо как минимум одно подтвержденное чудо, связанное с кандидатом.

Третий этап — непосредственная канонизация. Для нее необходимо еще одно подтвержденное чудо, случившееся уже после причисления кандидата к лику блаженных.