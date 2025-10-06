Как стать святым Римско-католической церкви
Канонизация святых в Римско-католической церкви проходит в три этапа.
Собранная информация передается в Дикастерию по канонизации святых (ранее называлась Конгрегацией по канонизации святых), которая рассматривает представленные доказательства. Для продолжения процесса Дикастерия должна подтвердить обладание кандидатом героических добродетелей или принятие мученической смерти и объявить кандидата Слугой Божием.
Второй этап предполагает беатификацию кандидата, то есть причисление его к лику блаженных. Для беатификации необходимо как минимум одно подтвержденное чудо, связанное с кандидатом.
Третий этап — непосредственная канонизация. Для нее необходимо еще одно подтвержденное чудо, случившееся уже после причисления кандидата к лику блаженных.