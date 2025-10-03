Объявлен состав сборной России по футболу на октябрьские товарищеские матчи

В окончательный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии попали 30 футболистов, среди которых оказался полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров, ранее не получавший вызовов в национальную команду. Полный состав опубликован на сайте Российского футбольного союза.

В него также попали вратари Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»); защитники Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко (московское «Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»); полузащитники Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все из московского «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов») и нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев (московское «Динамо»).

Матч сборных России и Ирана пройдет 10 октября на «Волгоград-Арене», сборных России и Боливии — 14 октября на столичном стадионе «Динамо» («ВТБ-Арена»).

Арнольд Кабанов