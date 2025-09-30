В Екатеринбурге перекроют движение по улице Дорожной с 6 по 10 октября

АО «Екатеринбурггаз» временно ограничит движение по улице Дорожной в Екатеринбурге с 6 по 10 октября, сообщили в мэрии. Причина перекрытия связана с ремонтными работами на газопроводе выского давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Маршруты общественного транспорта не изменятся. Водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге с 23 сентября по 7 ноября будет закрыто движение на пересечении улиц Военного флота и Печатников.

Полина Бабинцева