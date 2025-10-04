5 октября исполняется 75 лет многократному победителю «Велогонки мира» в составе сборной СССР, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру РСФСР Александру Гусятникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гусятников

Фото: пресс-служба ЦСКА Александр Гусятников

Фото: пресс-служба ЦСКА

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту, мастер спорта СССР и РФ Вячеслав Екимов:

— Уважаемый Александр Михайлович! Примите мои искренние поздравления с замечательным юбилеем! Ваше имя прочно вошло в историю отечественного велоспорта: как выдающегося шоссейного гонщика 1970-х годов, блестящего тренера в родном ЦСКА и в сборных командах, как руководителя и организатора спорта на всероссийском и международном уровнях. Ваш многолетний труд на постах главного тренера сборной СССР, президента Федерации велосипедного спорта России, члена Исполкома Олимпийского комитета, а ныне в Контрольно-ревизионной комиссии ОКР, в Европейском велосипедном союзе (UEC) и Международном союзе велосипедистов (UCI) заслуживает глубочайшего уважения и благодарности. Благодаря Вашему профессионализму, принципиальности и умению вести за собой поколения спортсменов российский велоспорт получил мощный импульс развития. Ваш вклад в подготовку команд, в организацию соревнований и в воспитание новых кадров продолжают ощущать спортсмены и тренеры по всей стране. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, жизненных сил и долгих лет активной и плодотворной работы. Пусть каждый день приносит радость общения с близкими, удовлетворение от профессиональных достижений и новые вдохновляющие проекты во благо отечественного спорта.

