Турция ответила на требования США отказаться от российской нефти

Решения о покупке российской нефти или отказе от нее будут принимать частные турецкие компании, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Так он ответил на требование президента США Дональда Трампа отказаться от покупки топлива из России.

«До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу, потому что это коммерческие решения. То есть мы никогда никому не говорили: "Покупай отсюда, не покупай оттуда". До сих пор мы этого не делали»,— сказал господин Байрактар телеканалу CNN Turk (запись опубликована на YouTube).

В конце сентября Дональд Трамп заявил, что Турция должна прекратить импорт российской нефти, пока не завершится конфликт на Украине. После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом господин Трамп говорил, что Анкара откажется от топлива из России, если он этого захочет.