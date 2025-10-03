Расходы жителей Ростова на подарки к Дню учителя увеличились на 6% за год

На подарки ко Дню учителя жители Ростова в 2025 году готовы потратить 3 тыс. руб., что на 6% больше, чем в прошлом году (2,8 тыс. руб) и на 13% — чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Наиболее популярным подарком остаются цветы, за них проголосовали 62% опрошенных. К букетам часто добавляют подарочные сертификаты (22%) и сладкие корзины (14%). Реже встречаются конверты с деньгами (5%) и канцелярские принадлежности (3%). Среди прочих подарков упоминались косметика и парфюмерия, театральные билеты, книги, а также техника и электроника для учебных классов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в сентябре 2025 года спрос на авторские букеты в Ростове-на-Дону вырос на 33% в сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость одной цветочной композиции достигла 3,1 тыс. руб., что соответствует уровню 2024 года.

В преддверии Дня учителя рост цен на составные композиции составил 18%, на монобукеты — 24%. Подобная ситуация ожидается и в 2025 году, при этом значительного роста цен на букеты не ожидается. Так, средняя стоимость цветочной композиции может варьироваться в пределах 5%.

Наталья Белоштейн