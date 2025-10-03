В Ростове спрос на авторские букеты вырос на 33% за год

В сентябре 2025 года в сравнение с аналогичным периодом прошлого года спрос на авторские букеты в Ростове-на-Дону вырос на 33%. Средняя стоимость одной цветочной композиции достигла 3,1 тыс. руб., что соответствует уровню 2024 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В первый осенний месяц в столице региона на 15% к прошлому году выросла популярность монобукетов. Средняя стоимость такого подарка составила 3,3 тыс. руб., что на 4% больше, чем в 2024 году.

По данным аналитиков, спрос на букеты в Ростове-на-Дону традиционно увеличивается в преддверии Дня учителя. В прошлом году в первые дни октября рост на составные композиции составил 18%, на монобукеты — 24%. Подобная ситуация ожидается и в 2025 году, при этом значительного роста цен на букеты не ожидается. Так, средняя стоимость цветочной композиции может варьироваться в пределах 5%.

Среди самых популярных цветов для подарков учителям часто выбирают французские красные розы, розовые хризантемы и эустомы. В дополнение к букетам ростовчане все чаще отдают предпочтение сладким подаркам. Например, в сентябре спрос на клубнику в шоколаде вырос на 25%, а на бенто-торты — на 15%.

Наталья Белоштейн