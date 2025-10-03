Еще пять бойцов Черноземья вернулись из украинского плена

Трое воронежских и двое белгородских военнослужащих вернулись из украинского плена. Об этом сообщили власти регионов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что освобожденные находятся в Беларуси и «с ними все в порядке». Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева пожелала военнослужащим «скорейшего восстановления сил и здоровья». Власти остальных регионов Черноземья о количестве возвращенных из плена бойцов пока не сообщали.

В рамках паритетного обмена, согласованного на переговорах 23 июля в Стамбуле, вернулись 185 российских военнослужащих, а также двадцать гражданских лиц. В числе освобожденных были десять жителей Суджанского района Курской области.

Кабира Гасанова