Из Казахстана в Екатеринбург привезли 20 тонн перца

На плодоовощную базу Екатеринбурга поступило 20 тонн свежего перца из Казахстана, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Перец доставили 2 сентября в сопровождении фитосанитарного сертификата. В ходе проверок проб в лаборатории карантинные объекты не были обнаружены — вся продукция разрешена к реализации.

Напомним, ранее в Екатеринбург из различных регионов России с 1 по 19 августа доставили 340 тонн арбузов. Их привезли из Оренбургской, Волгоградской и Астраханской областей — по 80 тонн, еще 20 тонн доставили из Ставропольского края.

Ирина Пичурина