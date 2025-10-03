В Ярославской области снижается количество молодежи

В Ярославской области ежегодно снижается численность молодого населения. Такая информация приведена в стратегии реализации молодежной политики в регионе на период до 2030 года, которая была утверждена губернатором Михаилом Евраевым 1 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«В Ярославской области, по данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2024 года проживало 282 079 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Численность молодого населения в Ярославской области ежегодно снижается»,— говорится в документе. При этом сравнительные данные не приведены.

Доля молодежи составляет 23,75% от всего населения области. Большая часть из них (82,3%) проживали в городах региона, еще 17,7% — в сельской местности. При этом в селах растет доля молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, но снижается в возрасте 30-35 лет, что говорит о миграции в города и приводит к дефициту квалифицированных кадров в сельской экономике.

Алла Чижова