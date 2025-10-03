Суд взыскал с ПСБ в пользу «Южуралмоста» 36 млн рублей долга по векселю

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск АО «Южуралмост» (Магнитогорск) к ПАО «Банк ПСБ» о взыскании задолженности по векселю. Банк должен заплатить более 36 млн руб. Соответствующее решение принято было принято на этой неделе, сообщает пресс-служба суда.

Суд взыскал с банка в пользу «Южуралмоста» вексельную сумму в размере 24,3 млн руб., проценты по векселю —1,9 млн руб., проценты за пользование чужими деньгами с 2019 года по 2023-й — 9,9 млн руб., а также проценты начисляемые с июня 2023 года по день фактического погашения вексельного долга.

АО «Южуралмост» был одним из самых крупных дорожных подрядчиков в Челябинской области в 2015–2018 годах. В 2019 году ФАС России признал компанию вместе с действующим на тот момент губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта участником сговора на торгах по ремонту дорог на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Подрядчика оштрафовали на сумму более 450 млн руб.

В мае 2023 года Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении «Южуралмоста» конкурсное производство по заявлению ООО «Урал-сервис-групп», а 19 мая этого года дело о банкротстве было прекращено в связи с погашением всех требований кредиторов в сумме более 560,1 млн руб. бывшим акционер компании Геннадий Вильшенко. В том числе была он заплатил 457,3 млн руб. долга налоговой инспекцией, возникший из-за неоплаченных штрафов ФАС России.