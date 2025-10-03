Суд отказал миноритариям Саровбизнесбанка в иске к властям Коми

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск миноритариев бывшего Саровбизнесбанка, присоединенного к ВТБ, к комитету имущества Коми и БМ-Банку. Компании Belenfield Investments Limited и ООО «Центр-К» оспаривали перевод акций на счет Коми без регистрации перехода права собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», истцы также требовали выплатить 384,1 млн руб. ущерба и установить рыночную стоимость акций. Эти ценные бумаги Замоскворецкий суд передал республике в счет погашения ущерба по уголовному делу бывшего губернатора Вячеслава Гайзера. В его уголовном деле истцы фигурировали как организации, через которые выводили средства госкомпаний в Коми, которой Саровбизнебанк обязали выплатить 345 млн руб. Эти средства истцы сочли своей прибылью.

Однако суд отклонил иск Belenfield Investments Limited и ООО «Центр-К», следует из судебной картотеки. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Владимир Зубарев