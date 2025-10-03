FT: Великобритания помогает Украине наносить удары вглубь России

Великобритания оказывает поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов вглубь России, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, США оказывают давление на союзников по НАТО, подталкивая их к расширению помощи Украине в области разведки.

Источники FT отмечают, что Вашингтон намерен предоставить Киеву новые разведданные, которые помогут ВСУ эффективнее применять дальнобойные ракеты и беспилотники для ударов по энергетической инфраструктуре России. Эти действия, подчеркивает FT, свидетельствуют об усилении роли США в конфликте на Украине. При этом в американском Белом доме сообщения СМИ не комментируют.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США передают Украине разведданные в постоянном режиме, но не уточнил их содержание.