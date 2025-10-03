Бывший спикер Воронежской облдумы Владимир Нетесов назначен сенатором

Депутаты нового созыва Воронежской областной думы на первом заседании наделили полномочиями сенатора от региона бывшего председателя местного парламента Владимира Нетесова. Новым спикером думы был избран Юрий Матузов, который до этого в течение 14 лет возглавлял Бутурлиновский район.

Господин Нетесов руководил Воронежской областной думой с 2015 года. Как рассказывал «Ъ», решение о его выдвижении в сенат было принято на заседании полсовета реготделения «Единой России» (ЕР) 22 сентября. Там же партийцы решили выдвинуть на его замену Юрия Матузова. Пока что господин Нетесов продолжает оставаться секретарем воронежской партячейки ЕР.

Ранее Воронежскую областную думу в Совете федерации представлял основатель крупной строительной компании региона «Домостроительный комбинат» Сергей Лукин. По результатам выборов он избрался в региональный парламент.

Сергей Толмачев, Воронеж