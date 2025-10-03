Экс-министр обороны США Остин получил высшую награду Германии

Ллойд Остин, занимавший пост министра обороны в администрации Джо Байдена, получил высшую награду Федеративной Республики Германии — орден Почета. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и экс-глава Пентагона Ллойд Остин

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и экс-глава Пентагона Ллойд Остин

Министр обороны Германии Борис Писториус при вручении ордена господину Остину отметил его вклад в то, что отношения ФРГ и США «в плоскости безопасности достигли пика доверия за долгие годы». Кроме того, господин Писториус поблагодарил экс-главу Пентагона за усиление американского военного присутствия в Германии и важную роль, которую бывший министр играл в поддержке Украины.

Андрей Келекеев