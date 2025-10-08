Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Mesomatrix

Mesomatrix — бренд профессиональной косметики из Санкт-Петербурга, основанный врачом-физиотерапевтом Наталией Баховец в 2003 году и входящий в научно-производственную компанию АЮНА

Философия бренда — «научный подход к красоте»: запросы практикующих косметологов становятся исследованиями, решения проверяются в собственной лаборатории и реализуются на производстве полного цикла. Академия АЮНА переводит разработки в протоколы ухода и обучает специалистов. На счету Mesomatrix более 200 формул, среди ключевых разработок — запатентованный комплекс гиалуроновой кислоты Tetrahyal 4D.

