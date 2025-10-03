Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме в Сочи широко освещается мировыми медиа. Эксперты отметили, что президент России похвалил Дональда Трампа, нашел добрые слова для Чарли Кирка, выступил в защиту Индии и ее премьер-министра и поблагодарил БРИКС.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Путин осудил убийство Чарли Кирка как «отвратительное злодеяние», которое демонстрирует «глубокий раскол» в Америке

Путин назвал основателя Turning Point USA героем, отдавшим жизнь во имя убеждений, которые Россия также разделяет, и выразил соболезнования его семье через три недели после того, как 31-летнего правого активиста застрелили перед тысячами людей во время выступления в Университете долины Юта. Во время конференции Кремль также ответил президенту Трампу на его слова, сказанные в прошлом месяце, что Россия — «бумажный тигр» и испытывает экономические трудности из-за (конфликта.— “Ъ”) на Украине.

Путин хвалит Трампа, но предупреждает, что поставки ракет большой дальности Украине сильно повредят отношениям

Хваля Трампа и стараясь подчеркнуть потенциальную общность интересов, Путин направил западным союзникам Украины жесткое предостережение против попыток захватывать суда, которые перевозят российскую нефть на глобальных рынках. Он заявил, что это будет сочтено пиратством и может привести к силовому ответу, что резко дестабилизирует мировой рынок нефти.

Путин высмеивает наш страх беспилотников

На Валдайском форуме — PR-платформе Кремля в Сочи на берегу Черного моря — президент России Путин наносил удары во все стороны. Когда модератор спрашивает главнокомандующего: «Вы посылали беспилотники в Данию?», (Путин.— “Ъ”) отмахивается: «Я больше не буду!». Признание, что он стоит за этим? Скорее нет: Путин высмеял тревогу, которую вызывают беспилотники в Европе. Он даже сравнил это с паникой по поводу НЛО, иначе говоря, это все плод воображения. Потом Владимир Путин похвалил американского президента Дональда Трампа за его миротворческие инициативы на Ближнем Востоке и Украине.

Вскоре после речи Путина тема беспилотников стала актуальной — для него самого… В регионе была объявлена тревога из-за украинских беспилотников.

Как заявил Путин, невозможно поверить, что Россия нападет на страны НАТО

В ключевом выступлении Владимир Путин заявил, что «невозможно» поверить, что Россия нанесет удар по стране НАТО,— даже если Москву обвиняют во вторжении с помощью беспилотников. Это произошло в тот момент, когда США, по сообщениям, намереваются обмениваться с Украиной разведданными о дальних целях внутри России. Путин продолжает представлять себя миротворцем. Он говорит, что между Россией и США много разногласий, добавляя, что, однако, это «нормально для больших стран».

Путин ответил на замечание Трампа о «бумажном тигре»

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента США Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре»: «Бумажный тигр? Ну что ж. Попробуйте противостоять этому бумажному тигру». Путин сказал об этом в своей речи на Валдайском форуме в Сочи на берегу Черного моря.

Путин снова критиковал членов НАТО за предоставление Украине разведданных, оружия и помощи в обучении и обвинил их в распространении «необоснованной истерии» о планах России атаковать страны НАТО. Говоря об отношениях с США, Путин признал, что столкновения по глобальным вопросам — это нормально, но заявил, что встреча с Трампом на Аляске «не принесла никаких результатов и была поверхностной». Путин сказал, что отношения с США «не просто в тупике, а худшие на моей памяти».

Путин заявил, что «Индия не позволит себя унижать», назвал премьер-министра Моди «мудрым лидером»

Президент России Владимир Путин в четверг предостерег Соединенные Штаты от давления на Индию с требованием прекратить закупки российской нефти, заявив, что Нью-Дели никогда не позволит себя унижать перед кем-либо. Обвинив Европу в продолжении войны, Путин добавил, что Россия благодарна БРИКС и арабским странам за миротворческие усилия, а также своим союзникам — Северной Корее и Белоруссии.

Подготовила Яна Рождественская