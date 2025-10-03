Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в Каспийском море и Волге до конца 2026 года

Минсельхоз продлил до 31 декабря 2026 года запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, а также в водных объектах Калмыкии, в Волге и ее водотоках в Астраханской области. Это следует из приказа министерства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

До конца следующего года Минсельхоз также продлил запрет на промышленное и любительское рыболовство плотвы в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском районах Астраханской области.

Кроме того, министерство запретило использовать в регионе некоторые виды речных закидных неводов в промышленном рыболовстве. Приказ вступит в силу с 1 января 2026 года.