Концерн «Калашников» показал комитету по ПВО стран СНГ зенитный комплекс и БПЛА

Участникам 61-го заседания координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников СНГ презентовали зенитный ракетный комплекс, БПЛА и высокоточное оружие, произведенные концерном «Калашников», сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Военным экспертам были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты, включая управляемые боеприпасы «КУБ-Э» и «КУБ-10Э», а также комплексы с мини-БЛА «Голиаф» и микро-БЛА «Каракурт». Также был представлен возимый комплекс дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э» и многофункциональный комплекс с беспилотным воздушным судном гражданского назначения СКАТ 350 М.

Кроме того, делегатам представили новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия ТПВО «Крона-Э», предназначенный для защиты важных государственных и городских инфраструктурных объектов, складов и сооружений от воздушных атак. Основные цели ТПВО — беспилотники среднего класса. Комплекс будет использовать зенитные управляемые ракеты 9М333 и 9М340.

Напомним,, в Ижевске проходит 61-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ. В мероприятии участвуют командующие войсками ПВО Вооруженных Сил РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонных предприятий.

Анастасия Лопатина