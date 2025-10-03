В Удмуртии проходит 61-е заседание комитета по ПВО стран СНГ

В Ижевске проходит 61-е заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В мероприятии участвуют командующие войсками ПВО Вооруженных Сил РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонных предприятий.

На заседании участники обсудили вопросы развития объединенной системы ПВО, военно-технического сотрудничества, применения авиации и противодействия БПЛА, итоги совместного учения «Боевое Содружество — 2025», планы на совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в 2026 году.

Сверх этого, военачальники посетят местные оборонные заводы, в их числе концерн «Калашников» и ИЭМЗ «Купол». Им покажут возможности современного вооружения.

Заседание прошло в Удмуртии впервые. В 2025 году исполнилось 30 лет со дня создания объединенной системы ПВО. Перед началом мероприятия делегации возложили цветы к Вечному огню в память о подвиге жителей республики в годы Великой Отечественной войны.

Анастасия Лопатина