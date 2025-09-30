Средний срок автокредита в Удмуртии вырос на 4,3% за месяц

Средний срок автокредита в Удмуртии в августе составил 5,68 лет, увеличившись на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 14-е место среди регионов РФ по среднему сроку автокредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний срок автокредита (на новые автомобили и автомобили с пробегом) по стране составил 5,6 лет, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%. Данный показатель растет уже четвертый месяц подряд и полностью восстановился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что несмотря на улучшение ситуации, банки продолжают придерживаться строгих критериев при одобрении кредитов, ориентируясь на заемщиков с хорошей кредитной историей.

Напомним, средний размер автокредита в Удмуртии составил 1,29 млн руб. в августе, увеличившись на 1,6% по сравнению с июлем. Республика заняла 24-е место по стране в данном сегменте.

Анастасия Лопатина