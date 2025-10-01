ООН: в Ливане после прекращения огня погибли 103 человека

За десять месяцев с момента прекращения огня в Ливане погибли 103 мирных жителя, сообщил комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он пояснил, что Израиль продолжает наносить удары по территории страны почти ежедневно.

«Мы по-прежнему наблюдаем разрушительные последствия ударов самолетов и беспилотников по жилым районам, а также вблизи миротворческих сил ООН на юге»,— сказал Фолькер Тюрк (цитата по AFP).

Офис комиссара сообщал, что 21 сентября израильский беспилотник ударил по автомобилю в приграничном районе Ливана. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Власти Израиля заявляют, что целями ударов становятся объекты ливанского движения «Хезболла».

Как добавил Фолькер Тюрк, спустя десять месяцев после прекращения огня сотни школ, больниц и учреждений культуры в Ливане остаются, «в лучшем случае, лишь частично пригодны для использования». По его словам, местные жители не могут приступить к восстановлению домов из-за постоянной угрозы новых ударов.

В конце сентября 2024 года Израиль нанес массированный удар по южной части Ливана, а затем ввел войска на территорию страны. Целью операции стала ликвидация движения «Хезболла». В конце ноября Израиль и группировка договорились о прекращении огня.