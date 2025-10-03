Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ расширят на еще три региона

Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ расширят еще на три региона — Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В 2025 году ОГЭ по упрощенной схеме сдавали девятиклассники в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

«Мы планируем расширить эксперимент по количеству регионов и его продлить, потому что, конечно, сложно говорить о каких-то серьезных результатах по итогам одного года, нужно чуть больше времени. Поэтому принято решение, и мы выйдем с такой законодательной инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении до шести регионов»,— сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Закон об экспериментальной сдаче ОГЭ президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2025 года. В трех регионах учащиеся 9-х классов сдавали только экзамены по русскому языку и математике. Идущие в 10-й класс ученики сдавали ОГЭ в привычном формате. В сентябре в Минпросвещения сообщили о продлении эксперимента на 2026 год.

Полина Мотызлевская