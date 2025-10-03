NYT: Трамп уведомил Конгресс о войне с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп направил уведомление в несколько комитетов Конгресса о том, что Соединенные Штаты вовлечены в вооруженный конфликт с наркокартелями, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на документ. В нем контрабандисты указаны как «незаконные комбатанты».

Как пишет NYT, уведомление «добавляет новые детали к скудно сформулированному юридическому обоснованию» трех ударов армии США по судам в Карибском море, в результате которых погибли 17 человек. Пресс-секретарь Белого дома Анна Кели ранее сообщила, что Дональд Трамп действовал «в соответствии с законами вооруженного конфликта, чтобы защитить нашу страну».

Бывший старший советник армии США по вопросам военного права Джеффри Корн сказал, что с юридической точки зрения наркокартели не участвовали в военных действиях, поскольку распространение наркотиков отличается от вооруженного нападения. По его словам, Дональд Трамп злоупотребил своими полномочиями, так как военнослужащие не могут нападать на гражданских лиц, которые не принимают непосредственного участия в войне.

Юристы в разговоре с NYT добавили, что решение объявить борьбу с наркокартелями вооруженным конфликтом означает, что президент США закрепляет свои претензии на полномочия военного времени. Они позволяют законно убивать боевиков противника, даже если они не представляют прямой угрозы, и задерживать их на неопределенный срок без суда.

В начале октября, как писала газета The Wall Street Journal, Сенат США потребовал от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море. Обоснование, которое приводило ведомство ранее, там сочли недостаточным.