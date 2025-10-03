Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: благотворительные начинания, яркие партнерства, осенние новинки косметики и коллекции одежды.

Авангардные ноты New Notes

Итальянский нишевый бренд New Notes выпустил две новинки в рамках коллекции Modern Liquids, которая предлагает современные композиции — одновременно авангардные и уравновешенные. Felina — гурманский аромат с нотами кокоса, ванили, шоколада, кофе, карамели и бобок тонка. Mangomina D — фруктово-амбровый парфюм с нотами манго, мандарина, юзу, шафрана, пачули, мускуса и амбры. Каждый флакон выходит объемом 60 мл, объединил в себе портативность с одной стороны, с экономичностью extrait de parfum и привлекает внимание ярким дизайном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: New Notes Фото: New Notes

Розовый октябрь Lamoda

Lamoda объявляет о старте ежегодной социальной кампании «Розовый месяц», приуроченной к международному месяцу осведомленности о раке молочной железы. Так называемый «розовый октябрь» объединил бренды, благотворительный фонд «Дальше» и клиентов, которые могут поддержать инициативу своим выбором. 10% от продаж специального ассортимента Lamoda перечисляет в фонд «Дальше». Общая сумма пожертвований за четыре года поддержки составила более 9 миллионов рублей, а в прошлом году выросла на 155%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В этом году к акции присоединились 65 партнеров Lamoda, среди них Marc’o Polo, Tom Tailor, belle you, Mark Formelle, Tamaris, Divno, Emka, «Дефиле», Zarina, befree, Love Republic, IDOL и другие.

Завтраки Garda x Bybozo

Итальянский ресторан Garda на Петровке и французский парфюмерный бренд Bybozo представляют серию завтраков. В специальное меню, созданное по мотивам парфюмерных бестселлеров марки, вошли блины с творогом и инжиром, омлет с красной икрой, кольцо с лососем и яйцом пашот, круассан с мартаделой и чёрным трюфелем. Каждый сет сопровождается подарком — мини-флаконами ароматов Bybozo. Сотрудничество продолжится до 17 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Garda x Bybozo Блины с творогом и инжиром Фото: Garda x Bybozo Кольцо с лососем и яйцом пашот Фото: Garda x Bybozo Круассан с мортаделлой и черным трюфелем Фото: Garda x Bybozo Омлет с красной икрой в сливочном соусе Фото: Garda x Bybozo Следующая фотография 1 / 5 Фото: Garda x Bybozo Блины с творогом и инжиром Фото: Garda x Bybozo Кольцо с лососем и яйцом пашот Фото: Garda x Bybozo Круассан с мортаделлой и черным трюфелем Фото: Garda x Bybozo Омлет с красной икрой в сливочном соусе Фото: Garda x Bybozo

Комфорт в стиле Kakvata

В новую осеннюю коллекцию российского бренда одежды Kakvata вошли традиционные пуховики из гусиного пуха разной длины и в новой цветовой гамме, жилеты и бомберы из искусственного меха «шерпа». Также в линейке появится авторская модель —бомбер-тедди в шоколадном цвете и традиционный так называемый Secret Drop — специальная вещь сезона, которая появится на сайте в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Следующая фотография 1 / 16 Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata Фото: Kakvata

Японское путешествие Izumi

С 1 октября по 1 ноября идзакая-бар IZUMI и бюро путешествий «Ща» запускают коллаборацию: бренд-шеф Izumi Кобаяши Кацухико создал рамен "Нагасаки Чампан"— бульон из свиных косточек, много овощей, древесные грибы, лапша и три вида морепродуктов: креветки, гребешок, кальмар. При заказе рамена можно получить гид по одной из японских провинций с короткими заметками от туристов (из серии, что посмотреть на Островах искусств, почему онсен в Хаконе лучший) и сертификат на скидку 200 евро на поездку. Клиентов «Ща» тоже ждет подарок — сертификат на посещение караоке в IzumI при покупке туров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рамен «Нагасаки Чампан» Фото: IZUMI х «Ща» Рамен «Нагасаки Чампан» Фото: IZUMI х «Ща» Бренд-шеф Izumi Кацухико Кобаяши Фото: IZUMI х «Ща» Идзакая-бар IZUMI Фото: IZUMI х «Ща» Следующая фотография 1 / 4 Рамен «Нагасаки Чампан» Фото: IZUMI х «Ща» Рамен «Нагасаки Чампан» Фото: IZUMI х «Ща» Бренд-шеф Izumi Кацухико Кобаяши Фото: IZUMI х «Ща» Идзакая-бар IZUMI Фото: IZUMI х «Ща»

Ирина Кириенко