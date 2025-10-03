12 Storeez показали новую историю

Российский бренд одежды 12 Storeez показал новую съемку истории коллекции мужской одежды, снятую на полуострове Камчатка. Моделями стали пилот вертолета Артем Кудацкий, тренер по серфингу школы Snowave Kamchatka серфер Алексей Фильченко и капитан рыболовного судна Сергей Пытель — они провели свои рабочие дни в изделиях из осенней коллекции бренда. От ветра и перепадов температуры героев кампании защищали свитеры из шерсти и кашемира, обувь на меху, аксессуары из кожи и шерсти, пуховики с индексом пуха Fill Power 750, как у профессиональных спортивных брендов.

