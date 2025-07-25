Из украинского плена домой возвращаются еще четверо нижегородцев

Еще четверо жителей Нижегородской области возвращаются из украинского плена и скоро окажутся дома. Об этом региональный омбудсмен Оксана Кислицина сообщила на своей странице в соцсети 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Она напомнила, что продолжается обмен военнопленными между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей.

О возвращении из плена очередной группы россиян Минобороны РФ сообщило 23 июля. Их доставили на территорию Республики Беларусь, в дальнейшем они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Как писал «Ъ-Приволжье», в результате предыдущих обменов домой вернулся 41 нижегородский боец.

Галина Шамберина