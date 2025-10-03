Politico: Мерц раскритиковал идею создания «стены дронов» из фондов ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече в Копенгагене по теме обороны «резко раскритиковал» идею финансирования «стены дронов» из европейских фондов, пишет Politico со ссылкой на источник. Публично проект также не поддержали власти Италии и Греции.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
В сентябре Еврокомиссия вновь стала активно обсуждать создание системы из радаров и перехватчиков, которая поможет защитить восточные границы Европы от беспилотников. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в одном из выступлений назвала проект «стеной дронов».
Как передает Politico, Польша и страны Балтии поддерживают создание проекта. Страны, которые находятся дальше от границ с Россией, сомневаются в его необходимости. «Беспилотники и средства борьбы с ними — приоритет. Но мы должны четко заявить: идеальной стены для Европы не существует, речь идет о границе в 3 тыс. км. Считаете ли вы это полностью осуществимым»,— говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Премьер Италии Джорджа Мелони заявляла, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу. Премьер Финляндии Петтери Орпо в ответ призвал проявить солидарность.
В сентябре власти Польши и Румынии заявляли, что воздушные пространства их стран нарушили российские беспилотники. Об обнаружении неопознанных дронов также сообщали власти Дании и Норвегии.
